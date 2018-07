'Zelfs als ze menstrueerden moesten Roemeense escorts in Eindhoven naar klanten'

EINDHOVEN - Er was de dreiging van geweld, minstens de helft van hun geld werd afgepakt en ze moesten naar klanten als ze ongesteld waren. Zo zouden Roemeense prostitués in Eindhoven zijn uitgebuit.

Een woonpension in Eindhoven was de uitvalsbasis van een illegaal Roemeens escortbureau dat de politie begin dit jaar oprolde. Minstens zes vrouwen uit het Oost-Europese land zouden er gedwongen zijn tot prostitutie. Zelfs als ze menstrueerden. Dit en andere details kwamen woensdag naar voren in een voorbereidende zitting bij de rechtbank van Rotterdam.

Kinky.nl

In totaal zou de bende bestaan uit tien Roemenen: negen mannen en één vrouw. Ze brachten de vrouwen vanuit hun land over naar Nederland waarna ze onderdak kregen in een pension in Eindhoven. Maar ook vakantieparken of hotels in Rotterdam, Den Haag en 's-Gravenzande. Daarna maakte de groep naaktfoto’s van de dames, zette een seksadvertentie op kinky.nl en bracht hen met de auto naar klanten.

En dat ging niet met fluwelen hand blijkt uit honderden afgetapte telefoongesprekken tussen de verdachten. Daarbij gaf de opperpooier (28) de anderen, helpers of chauffeurs, opdrachten als ‘geef haar een klap’ of ‘pak het geld af’. De oorspronkelijke deal was dat de vrouwen de helft van hun verdiensten moesten afstaan. Maar volgens getuigen ging het in werkelijkheid om wel driekwart van het geld. Anders werd er gedreigd met geweld.

Filmpje

Ook een van de oorspronkelijke helpers werd slachtoffer van de uitbuiting. Hij werd opgesloten in een kamer en gedwongen een filmpje te maken met een andere vrouw. Vervolgens dreigden ze het filmpje naar zijn eigen vrouw te sturen als hij geen geld betaalde. Een andere man moest zijn telefoon verpanden om een ‘schuld’ in te lossen. Beiden stapten naar de politie.

Een van hen verklaarde daar dat een van vrouwen een abortuspil in haar handen gedrukt had gekregen toen bleek dat ze zwanger was. Die laatste opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij de advocaat die de verdachte bijstaat die de pil zou hebben gegeven. „De vrouw is in Roemenië bevallen van een kerngezonde zoon”, aldus de advocaat. „Dus dit verhaal kan meteen naar het rijk der fabelen.”

Aangifte

Een collega-raadsman zette vraagtekens bij de kwetsbaarheid van de vrouwen: „Ze waren niet moederziel alleen in een vreemd land. Vaak hadden ze gewoon hun partners bij zich.” Bovendien deed geen van de zes dames aangifte. Toen de politie hen verhoorden zeiden ze ook niet dat ze werden uitgebuit.