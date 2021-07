Zelf brandstof tanken uit de sloot of vijver? Boxtelaar Gijs doet het gewoon

Bergse kermis dit jaar voorzien van drukteme­ter: 'Is heel slim bedacht’

2 juli De kermis in Bergen op Zoom is weer in volle gang. In verband met de coronapandemie wordt er dit jaar gebruik gemaakt van een druktemeter. Met camera’s bij de in- en uitgang wordt bijgehouden hoeveel mensen er op de kermis rondlopen. Er mogen maximaal 2000 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.