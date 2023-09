Zeldzame regionale hittegolf bereikt Brabant, weerstations tikken de 30 graden aan

Politie ontdekt tientallen gestolen fietsen in bestelbus in Schijndel na tip van oplettende getuige

SCHIJNDEL - De politie heeft vrijdag tientallen gestolen fietsen ontdekt in een bestelbus in Schijndel. Agenten kwamen het busje op het spoor na een tip van een oplettende voorbijganger. Hij zag dat de bestelauto in een bakwagen werd geladen en vond dat verdacht.