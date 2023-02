Zeldzame meteoor op spectaculaire wijze vastgelegd vanuit Brabant: ‘Zware dag op werk helemaal waard’

video + update Brabanders gaan uit hun dak als ze zeldzame meteoor zien boven Frankrijk: ‘Wat vet!’

Een meteoor is afgelopen nacht door de atmosfeer gevlogen in Noord-Frankrijk. De asteroïde, genaamd Sar2667, was ongeveer een meter groot en ongevaarlijk. Het is nog maar de zevende keer ooit dat experts zo'n meteoor hadden voorspeld. Verschillende liefhebbers konden het unieke spektakel daardoor haarfijn vastleggen, zo ook in Brabant.

12:50