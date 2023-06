Zegeltjes sparen is uit de tijd: Bests bedrijf in spaaracties voor supermarkten en tankstations is failliet

Belasting­dienst int ruim 28.000 euro bij verkeers­con­tro­le, vijf auto’s in beslag genomen

NISTELRODE - De Belastingdienst heeft dinsdagochtend bij een verkeerscontrole in de buurt van Oss ruim 28.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. De controle was een samenwerking van de Belastingdienst, de verkeerspolitie en de politie in Oss.