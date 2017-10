'Zeg ouders dat ze hun kop moeten houden', Björn van der Doelen scoort met video over lerarenprobleem

,,Ik wil tegen de leraren zeggen: roep alle ouders bij elkaar in de aula en zeg dat ze hun kop moeten houden. Dat ze 's ochtends hun kind op het schoolplein mogen afzetten en 's middags weer mogen ophalen. En zich voortaan nergens meer mee moeten bemoeien.’’



,,Als Jantje thuis komt klagen dat-ie van de juf of meester op z'n flikker heeft gehad, dan niet op hoge poten op school verhaal komen halen, maar tegen Jantje zeggen dat-ie 't er dan waarschijnlijk zelf naar heeft gemaakt. En dat het verdomme niet nog een keer moet gebeuren.’’



,,Bijt van u af'', besluit Van der Doelen de boodschap aan docenten. ,,Want we hebben u nodig.''