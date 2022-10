Zeeuwse mosselen in Ottersum, ook al in de 17e eeuw

OM eist werkstraf tegen tractorbe­stuur­der voor veroorza­ken dodelijk ongeval met fietser (31)

DEN BOSCH/SINT-ANTHONIS Een 31-jarige fietser bezweek op de Boxmeerseweg in Sint Anthonis aan zijn verwondingen, nadat een inwoner uit Haps (26) vorig jaar met een tractor over hem heen reed. De aangeslagen tractorbestuurder hield tijdens een rechtszaak in Den Bosch donderdag stug vol dat hij niets verkeerd deed. ,,Ik hoop dat u mij vrijspreekt. Ik heb er alles aan gedaan om de situatie veilig te maken.”

