Zeer opmerkelijke uitspraak: streep door uitbreiding kuikenstallen Deurne kan grote gevolgen hebben voor veehouderij

Davey Turnhout zit aan de vooravond van zijn eerste voorstel­ling simpelweg gelukkig te zijn in Schaijk

SCHAIJK - Van omgeving Leiden via anti-kraak in Amsterdam naar huisje-boompje-beestje in Schaijk, of all places. Comedian en cabaretier Davey Turnhout is gelukkiger dan ooit, en dan staat ook nog zijn debuutvoorstelling voor de deur.

7 oktober