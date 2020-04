Zeer grote bosbrand in natuurgebied Deurnsche Peel, Nl Alert verzonden

Inge haalde demente moeder (85) uit het verpleeg­huis na corona: ‘Nu veel plezier en veel poep’

7:25 EINDHOVEN - Toen er corona uitbrak op de verpleegafdeling in Eindhoven haalde Inge Rathje haar demente moeder van 85 jaar terug in huis. Over ochtendgymnastiek in de pyjama, huilbuien tijdens een delier en dansen op het melodietje in haar hoofd. ,,Het is loeizwaar, maar ik heb geen seconde spijt.”