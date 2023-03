Zeepgieterij Zeeptopper bestaat 15 jaar: ‘3,6 miljoen verschillende zeepjes leveren’

BEST - Vijftien jaar geleden smolten ze zeep in een pan in de bijkeuken. Inmiddels heeft Zeeptopper twee professionele ketels in C-Park Bata in Best staan, waar de zeepgieterij en winkel gevestigd zijn. Op 25 en 26 maart organiseren ze allerlei activiteiten in Best om het jubileum te vieren.

,,Kinderen mogen zeepjes maken, de ouders zijn ook van harte welkom natuurlijk. Dat is op zaterdag. Op zondag hopen we op mooi weer want we hebben een fietspuzzeltocht uitgezet. Iedereen mag meedoen”, vertelt Ad van Erp. Hij is, samen met zijn vrouw Patricia, oprichter en eigenaar van Zeepgieterij Zeeptopper.

,,In 2007 begon mijn vrouw met het maken van zeepjes en sieraden omdat ze, vanwege gezondheidsproblemen destijds, niet meer goed mee kon in het gewone arbeidsproces. Daar legde ze zich niet bij neer. Al snel bedachten we dat het meer kon zijn dan een hobby. Want voor je het weet heb je de hele zolder vol liggen”, grinnikt Van Erp.

‘Wij komen altijd de afspraken na’

Op het fornuis in de bijkeuken konden ze 250 gram zeep tegelijk smelten. ,,Toen kwam er een aanvraag binnen van een Belgische klant voor 1200 zeepjes. Ik zei nog, ze bedoelen misschien 120.”

Hij vervolgt. ,,Maar nee, het waren er echt 1200. Zo’n zeepje weegt ongeveer 10 gram dus we moesten twaalf kilo smelten. Dat betekende zo’n 50 keer die pan op het vuur. Dag en nacht hebben we gewerkt om het voor elkaar te krijgen, want wij komen altijd onze afspraken na. Wat er ook gebeurt. En het lukte.”

Dezelfde klant bestelt er nu regelmatig 2500, maar gelukkig is het productieproces inmiddels flink geprofessionaliseerd. ,,We hebben twee grote smeltketels waar zo’n kilo of zeven, acht in één keer gesmolten kan worden, dus dat schiet lekker op. Maar voor de rest doen we alles nog steeds met de hand.”

Quote "We maken zo’n 10.000 tot 15.000 zeepjes per week Ad van Erp, Eigenaar Zeepgieterij Zeeptopper

Vanuit de bijkeuken via een winkel bij het klompenmuseum gingen ze door naar het oude sokkenmagazijn in C-Park Bata. ,,Hier hebben we echt de ruimte. Ons gietgedeelte is nu groter dan vroeger de hele winkel was. Maar we hebben nog steeds ambitie om te groeien. Ik ben ontzettend trots op wat Patricia en ik bereikt hebben. Inmiddels zijn we op het gebied van sierzeepjes de grootste in Europa. We maken zo’n 10.000 tot 15.000 zeepjes per week.”

Wat is het geheim van hun succes? ,,Vriendelijk zijn, altijd je afspraken nakomen en regelmatig complimenten uitdelen, dat doet wonderen. En samenwerken met andere lokale ondernemers. De fietstocht van zondag gaat langs De Bonte Koe, waar de deelnemers een ijsje krijgen. En hier in C-Park Bata wordt ook veel samengewerkt.”

Op zeeptopper.com/zeeptopper-15-jaar is alle informatie te vinden over het aanstaand feestweekend.