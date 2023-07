Zanggroep Chanterelle viert gouden jubileum

Fuse in Bakel terug bij af, nieuwbouw­plan van tafel

BAKEL - De vrijwilligers van open jongerencentrum Fuse in Bakel zijn terug bij af. Er komt een nieuw onderzoek naar huisvesting van dit OJC, elders in Bakel in een bestaand gebouw. Het nieuwbouwplan voor de Fuse is definitief van tafel.