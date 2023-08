Zalige Zondagen weer van start met Koen Sieben & Jos Geerts

KOERS Rico van Damme is ook de baas in Steensel en wint zijn tweede ‘Kempen­klas­sie­ker’ op een rij

De ronde van Steensel is maandagavond een prooi geworden voor Rico van Damme, onlangs ook al de winnaar van de ronde van Duizel. De Zeeuw stond aanvankelijk niet op de startlijst van het inmiddels klassieke criterium in het Kempendorp, maar meldde zich in extremis toch nog aan. Organisator Piet Hakkens wilde niemand startgeld betalen en ook de snelle man uit Yerseke niet, maar Van Damme ging toch met de hoofdprijs naar huis.