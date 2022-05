Zachte en droge winter zorgt dit jaar voor meer bladluis, wat schadelijk is voor de natuur

Carnavals­vier­ders kijken toe hoe Nieuw Schaijk in vlammen op gaat, ook het nieuwe gedeelte

SCHAIJK - De brand in restaurant Nieuw Schaijk is overgeslagen op het nieuwe gedeelte van het restaurant, dat pas enkele weken oud was. De brandweer laat het pand aan de Rijksweg in Schaijk nu gecontroleerd uitbranden. Carnavalsvierders zagen toe hoe het in vlammen opgaat.

15 mei