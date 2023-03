Zaalvoetballers FCK De Hommel stevig onderuit

De Bosschenaren namen in de eerste minuut een verrassende 1-0 voorsprong door Jason Tjien-Fooh. Halverwege de eerste helft kwam Tigers op gelijke hoogte. Twee minuten na de pauze kwamen de bezoekers op een 1-2 voorsprong. Vervolgens ging het snel. Binnen tien minuten liep Tigers weg naar een 1-6 voorsprong. Riad Elloukmani gaf in de slotfase de stand nog een draaglijker aanzien: 2-6. In de laatste minuut werd de eindstand op 2-7 bepaald.