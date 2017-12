Zaak Laurentius: een zak met geld en ‘valse’ facturen

DEN BOSCH - De zeven ton aan contant geld, die de recherche vond in de woning van de broer van voormalig Laurentius-directeur Walter Vermeulen, was door de laatste verdiend met advieswerk in de bouwsector. Dat zei Vermeulen tijdens de tweede zittingsdag in de fraudezaak rond de Bredase woningcorporatie in Den Bosch.

Vermeulen wilde het geld naar eigen zeggen niet opgeven aan de belastingdienst, omdat hij daarmee zijn positie als directeur bij Laurentius in gevaar zou brengen. De recherche vond het geld in een zwarte koffer, die in de kruipruimte van de woning van Vermeulens broer in Nuenen verstopt was. Dat gebeurde op aanwijzingen van Vermeulen zelf, nadat de recherche van het bestaan van de koffer hoorde in een afgeluisterd telefoongesprek van de verdachte.

Bij de koffer met geld vond de recherche ook facturen van partijen waarmee Laurentius zaken deed, waaronder het Bredase Heja, bouwbedrijf BVR uit Roosendaal en het Eindhovense architectenbureau Van Aken. Rechter mr. J. Vos suggereerde dat het om valse facturen gaat, maar Vermeulen ontkende dat. Hij ontkende ook dat er een relatie is tussen de facturen en de zeven ton. Het geld zou zijn verdiend voor zijn aantreden als directeur bij Laurentius in 2001, maar werd pas daarna uitbetaald.

Van der Horst

De recherche vond ook een ‘bewijs van winstdeling' in de onderneming van de Fijnaartse vastgoedmagnaat Gerard van der Horst die groot is geworden met de behuizing van asielzoekers en al jaren flink investeert in Duitsland. Volgens Vermeulen had het geldbedrag ook hier niets mee van doen. “Ik ken Van der Horst sinds de jaren negentig toen ik werkte bij een corporatie in Vaals. Van der Horst begon destijds met het ontwikkelen van onderkomens voor asielzoekers en daar heb ik hem bij geholpen. Hij beloofde destijds dat ik later beloond zou worden voor mij hulp”, zei Vermeulen. Waarom de papieren bij de koffer met geld lagen, werd niet duidelijk.

Laurentius denkt er in ieder geval het zijne van. Volgens advocaat mr. Jan Bart van de Hel heeft Vermeulen tijdens zijn bewind door oplichting en wanbeleid enorm veel schade berokkend. “Ik schat dat de schade tegen de honderd miljoen loopt”, zei hij. Toch claimt Laurentius ‘slechts’ 2, 4 miljoen euro van Vermeulen. Van de Hel: “Dat bedrag is gebaseerd op de schade van de vier feiten die justitie hem ten laste legt. We spelen op zeker. Zo krijgen we waarschijnlijk een piepklein beetje terug. De rest is zeer moeilijk te bewijzen.”

Schikking

Justitie berekende het wederrechtelijk verkregen voordeel eerder op ruim vier miljoen euro en schikte met Vermeulen voor een onbekend bedrag. In deze berekening telde het OM ook enkele andere feiten mee. Eén van feiten die hem wel ten laste is gelegd is de volgens justitie dubieuze transactie rond het appartementencomplex De Brouwhof in Breda. Op 29 december 2011 zouden grond en bouwrechten door Laurentius voor ongeveer 5,5 miljoen zijn aangekocht van medeverdachte Wildhage BV die het geheel op diezelfde dag voor 4 miljoen euro kocht van AM BV. Volgens het Openbaar Ministerie een onverklaarbare waardestijging die duidt op een abc’tje waarvan Laurentius de dupe werd.

In zijn laatste woord zei Vermeulen dat hij sinds zijn ontslag in 2012 werkt of werkte als tuinman en ober. Het beslag op zijn woning in Eindhoven is opgeheven waardoor hij deze kon verkopen en zijn inmiddels ex-vrouw kon uitkopen.