Yoni Kerver (21) uit Den Bosch omgekomen na val van 'slecht verlichte' muur in Kroatië, collega's geschokt

DEN BOSCH/ZADAR - Een Nederlandse toerist is overleden in de Kroatische stad Zadar nadat hij van een stadsmuur was gevallen. Het gaat om de 21-jarige Yoni Kerver uit Den Bosch. Bij de Jumbo in Hintham, waar hij werkte, is het nieuws van zijn overlijden hard aangekomen.

Het tragische ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, rond half twee. Kerver, geboren en getogen in Den Bosch, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Onverlicht deel

Volgens Kroatische media was de 21-jarige Bosschenaar die avond op stap geweest in Ledana, een van de bekendste clubs van Zadar. In de buurt van deze disco, in het Queen Jelena Madijevka Park, staat een metershoge stadsmuur. Na het stappen deed de man op een onverlicht deel van de stadsmuur een stap achteruit.

Kerver viel tien meter naar beneden en kwam terecht op de binnenplaats van de stad. Hij raakte levensbedreigend gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij rond twee uur aan zijn verwondingen.

Slecht verlicht

De muur staat erom bekend dat het slecht verlicht is en weinig hekken heeft. Horecaondernemers zouden graag zelf hekken willen plaatsen, maar dat mag niet omdat het om een monument gaat, zegt de eigenaar van Ledana.

,,Ik was er bij gisterenavond", vertelt hij tegen Kroatische media. ,,We hebben niets zien gebeuren omdat er op dat moment veel mensen waren. Pas toen het te laat was, hadden we door wat er was voorgevallen."

Volledig scherm De oude en deels ommuurde stad van Zadar. © BD

Ambassade

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het incident en heeft contact met de nabestaanden. De Nederlandse ambassade staat paraat zodra er hulp nodig is.

Veel ongevallen

Het ongeluk van de 21-jarige Bosschenaar is helaas niet het enige ongeluk van de afgelopen vakantieweken. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken merken ze dat ook.

Een woordvoerster van het ministerie zegt dat het de afgelopen twee weken 'extremer' druk is dan voorgaande jaren. ,,We hebben geen exacte cijfers, maar het lijken zeker meer zaken. Het zijn ook meer grote zaken die sneller door de media worden opgepakt en zaken die meermaals terugkomen."

Zo werd eerder vandaag bekend dat het lichaam van de vermiste Mattijn is teruggevonden in een rivier in Laos. Er is ook een Nederlandse vrouw omgekomen in Canada nadat ze in een rivier was gevallen.

Een andere Nederlandse vrouw kwam eerder deze week om het leven tijdens een ongeval met een quad in Griekenland. En de zoekactie naar de vermiste Koen van Keulen werd vorige week gestaakt toen zijn lichaam in het water langs een smalle weg in Italië werd gevonden.