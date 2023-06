Wow! Deze villa in Den Bosch staat te koop voor 3,5 miljoen euro

Update Dak van loods vliegt in brand achter woning in Zevenber­gen, veel zwarte rook vrijgeko­men

ZEVENBERGEN - Het dak van een loods in een woonwijk in Zevenbergen heeft woensdagmiddag vlam gevat. De brandweer was met een eenheid naar de brand gekomen die achter een woning aan de Veldkers woedt. Bij de woning was niemand aanwezig, meldde de Veiligheidsregio.