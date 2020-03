Worstenbroodjes bakken met een Doe-het-thuispakket

DEN BOSCH - Omdat Brabantsche Worstenbroodjes nu geen workshops kan geven in de bakkerij op de Isabellakazerne in Vught, komt eigenaar Remco Beekman zijn klanten tegemoet met een ‘Doe-het-thuispakket'.

Vaak kreeg Beekman al de vraag of hij de ingrediënten ook los verkoopt, om zo ook thuis de worstenbroodjes te kunnen maken. ,,De Coronacrisis bracht me op het idee om een Doe-het-thuispakket samen te stellen. Het is een leuke binnenactiviteit om alleen of met het hele gezin te doen”, aldus Beekman.

Foto's delen op social media

Sinds maandagochtend is de actie van start gegaan en rond het middaguur waren er al ongeveer 25 pakketten besteld. Beekman: ,,Ja, het loopt al heel goed. We hadden vrijdag al pakketten aan vrienden en bekenden verkocht en we zagen dat het vooral bij gezinnen een succes is. Er worden al foto's gedeeld op social media met ouders en kinderen die aan het uitpakken zijn en foto's met worstenbroodjes die uit de over komen. Superleuk. Dus iedereen mag zijn foto's delen.”

Volledig scherm Doe-het-thuispakket © Brabantsche Worstenbroodjes

Alleen nog water toevoegen

Het pakket bevat een worstenbroodmix en staafjes vlees voor 10 worstenbroodjes of nog meer mini’s. Er is ook een veganistische variant. Water toevoegen en kneden is het enige dat je zelf moet doen. Op YouTube staat een duidelijke instructievideo.