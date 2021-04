Work-out met Rico Verhoeven en oranje gekleed: zo vieren Brabantse kinderen Koningsspelen

Minder verkeersdo­den in Brabant kan, maar dan wel beter samenwer­ken

18 april BOXMEER - Het aantal verkeersdoden in Brabant kan verder omlaag als politie, provincie en gemeenten beter samenwerken. Ze moeten meer investeren in infrastructuur, gedragsverandering en handhaving. Dat schrijft de Zuidelijke Rekenkamer over de verkeersveiligheid in Brabant.