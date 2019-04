Wordt Pasen 2019 de warmste Pasen ooit?

Op meetstation Gilze-Rijen werd het die dag nog warmer. Daar werd een temperatuur van 27,2 graden gemeten. In Eindhoven en Woensdrecht steeg het kwik tot 26,8 graden.



Temperaturen van boven de 25 graden betekende tevens dat het de eerste keer was dat het een zomerse dag was tijdens Pasen. Meteorologen spreken van een zomerse dag als de temperatuur 25 graden of hoger is.



Op tweede paasdag werd het in 2011 in De Bilt 23,9 graden, waarmee de gemiddelde temperatuur met Pasen op 25 graden uitkwam en Pasen 2011 de warmste Pasen ooit is.



Het warmterecord voor tweede paasdag staat al zeventig jaar lang op 18 april 1949. In De Bilt werd het toen 24,7 graden.