Wordt Brabant slapend rijk dankzij automobilist?

Dit jaar haalt ‘Den Bosch’ 255,7 miljoen euro op aan zogeheten opcenten, het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting. Alleen in Zuid-Holland zijn deze inkomsten hoger: bijna 324 miljoen euro.

Maar Brabant staat eenzaam aan de top als het gaat over de groei van de ‘winst’. Werd in 2012 nog 217 miljoen euro aan opcenten opgehaald, dit jaar staat de teller op 255,7 miljoen, een toename van 38,7 miljoen euro. Nergens in Nederland is de opbrengst zo hard gegroeid.

Dat blijkt uit het rapport ‘Mobiliteit in Cijfers 2017-2018’ van Bovag-Rai.

Volledig scherm Provinciale opcenten per provincie in miljoenen euro's © Bovag-Rai

Alle provincies hebben door de jaren heen meer opgehaald aan opcenten, op één na: Friesland. Daar is de automobilist in vijf jaar tijd 9,5 ton minder gaan betalen. Aan de andere kant van dat spectrum staat Brabant, met een groei van vijftien procent.

Volgens de provincie loopt de schatkist in Den Bosch vol dankzij de massale aanwezigheid van leasemaatschappijen in Brabant. De heffing is sinds 2012 amper gestegen en staat sinds 2015 zelfs helemaal stil.

Achterhaald

Volgens ‘Den Bosch’ zijn de gegevens van Bovag-Rai alweer achterhaald. ,,Het bedrag van 255,7 miljoen komt uit de begroting voor 2017, maar dit cijfer is al niet meer actueel’’, zegt een woordvoerster van Gedeputeerde Staten.

,,De begroting is naar beneden bijgesteld naar 249,5 miljoen. Dat is omdat dit jaar het hoofdkantoor van een leasemaatschappij vanuit Brabant is verhuisd naar een andere provincie. Daarmee ‘verhuist’ dus ook een groot aantal in Brabant geregistreerde auto’s.’’ En dus bijna 10 miljoen euro aan opcenten.

Quote De verhuizing van een lea­se­maat­schap­pij uit Brabant kost de provincie bijna 10 miljoen euro. Provincie Brabant

Ondanks het vertrek van dit leasebedrijf blijft Brabant op kop staan als het gaat over de groei van de ‘winst’ in de afgelopen vijf jaar. Nu de economie definitief uit het dal lijkt te zijn gekropen, neemt ook het autobezit toe: in vijf jaar tijd met bijna 65.000.

Volledig scherm Autobezit in Brabant © CBS Statline

Wat er met de extra opgehaalde opcenten gebeurt is niet duidelijk: het verdwijnt in de ‘algemene middelen’. Dat betekent dat het kan worden uitgegeven aan alles waaraan de provincie behoefte heeft. Het is in ieder geval niet verplicht om het geld uit te geven aan verkeersmaatregelen of meer asfalt.

Aan ‘mobiliteit’ wordt volgens de laatste begroting 456 miljoen euro uitgegeven.

Belangrijkste melkkoe

Het ophalen van opcenten is verreweg de belangrijkste melkkoe van de provincie. Van de ruim 1,3 miljard euro die dit jaar op de begroting staan, komt bijna twintig procent terecht op het bord van de automobilist.

Volledig scherm Waar komt het geld vandaan dat Brabant uitgeeft? Een overzicht. © Provincie Brabant

Daar staat tegenover dat de individuele Brabantse autobezitter betrekkelijk weinig betaalt, in verhouding tot andere provincies. Brabant staat op de negende plaats. Wat dat betreft staat Drenthe bovenaan de lijst.