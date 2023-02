Woonwijk Repelakker III in Zeeland ‘naar behoefte’ vol: maximaal 150 huizen erbij tot 2030

Contro­leurs constate­ren veel dierenleed bij ‘louche puppyhan­del’ in Someren

SOMEREN - Bij een hondenfokkersbedrijf in Someren is vrijdag veel dierenleed aangetroffen tijdens een controle, waarbij onder meer de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA aanwezig was. Volgens de gemeente zijn tijdens de controle meerdere overtredingen vastgesteld rond de zorg voor de meer dan honderd honden in het bedrijf.