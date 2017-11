Woningcorporatie WSG haalt bakzeil in zaak tegen oud-directeur

'S HERTOGENBOSCH/GEERTRUIDENBERG - De Geertruidenbergse woningcorporatie WSG kan geen schadevergoeding eisen van oud-directeur Peter Span wegens wanbeleid. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in het hoger beroep dat WSG tegen Span had aangespannen. Het hof bevestigt daarmee een uitspraak van de rechtbank Breda van oktober 2013.

WSG en Span besloten in april 2011 om het arbeidscontract te beëindigen omdat WSG onder leiding van Span in financiële problemen was geraakt. De directeur had uit naam van de corporatie leningen afgesloten ter hoogte van in totaal zo'n 800 miljoen euro.

Kwijtingsclausule

De woningcorporatie sloot een overeenkomst met Span waarin stond dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden werd beëindigd. Partijen kwamen een ontslagvergoeding overeen en namen een kwijtingsclausule op. Daarin stond dat beide partijen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hadden.

WSG stelde in de procedure dat die kwijtingsclausule niet geldt omdat op het moment dat de overeenkomst werd gesloten niet duidelijk was dat door Spans toedoen schade was ontstaan en evenmin hoe groot de schade was. De corporatie houdt Span verantwoordelijk voor de schade die WSG heeft geleden en eiste bij de rechter een nader te bepalen schadevergoeding van de oud-directeur.

Gewaarschuwd

Het hof veegde de eis van WSG dinsdag echter van tafel. Volgens de rechter had WSG kunnen weten dat door Spans toedoen schade was ontstaan. WSG was immers al voordat zij de ontslagovereenkomst sloot met Span, gewaarschuwd door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (financieel toezichthouder voor woningcorporaties, red.) voor onregelmatigheden. Ook gaf WSG een paar dagen voordat zij de bewuste overeenkomst met Span sloot, opdracht aan haar accountants en belastingadviseurs om onderzoek te doen.

De woningcorporatie zei bij monde van haar woordvoerder 'teleurgesteld' te zijn over de uitspraak, omdat nog steeds geen inhoudelijke uitspraak is gedaan over het wel of niet aansprakelijk zijn van Span voor de financiële malaise van WSG. ,,Wij gaan de uitspraak bestuderen en beraden ons of we in cassatie gaan.''

Intentieverklaring