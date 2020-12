Woning van gezin met jonge kinderen beschoten in Eindhoven, ‘Ineens klonk er een harde knal’

Nieuwsover­zicht | Familiedra­ma in Duizel - Afgelopen week lichte daling in coronabe­smet­tin­gen in Brabant

1 december Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week licht gedaald. Ook in Brabant. Mogelijk kunnen de eerste mensen al begin januari een vaccinatie krijgen. Een familiedrama in Duizel. En in Roosendaal is de rust na alle vuurwerkincidenten weer enigszins teruggekeerd. De burgemeester heeft de noodverordening die bepaalde dat er onder meer een samenscholingsverbod gold ingetrokken. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.