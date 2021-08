Woning na moordonderzoek vaak besmeurd achtergelaten, schoonmaken dubbel trauma voor nabestaanden

Meeldauw door natte weer in de wijngaard in Haps: ‘Bakmeel’ slaat niet echt aan

13 augustus HAPS - Meeldauw in je druif, dat wil je niet als wijnbouwer. Toch heeft Cor van Dijk van wijngaard Het Putsel in Haps dit jaar de schimmel in zijn planten. Is zijn oogst nog te redden? Het natte weer van de afgelopen maanden is koren op de molen van de schimmel. Meer stikstof in de grond, daar leeft hij van.