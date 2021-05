Woning beschoten in Kerkdriel, gedachten gaan uit naar zaak De Groot

Vorige week vond er een soort gelijk incident plaats in Hedel. Ook bij het schietincident in Kerkdriel wordt, net als bij eerdere aanslagen bij woningen in de Bommelerwaard, uitgezocht of er een link is met de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel. De mensen wonen pas net in het huis vangt een verslaggever ter plaatse op van buurtbewoners. Op hetzelfde huisnummer op een naastgelegen hofje in Kerkdriel woont volgens hen een chauffeur van De Groot, de fruithandel die al langer gebukt gaat onder bedreiging van drugscriminelen. De buurtbewoners zijn al enige tijd extra alert op verdachte situaties en staan in nauw contact met de politie, laten zij weten. In de nabij omgeving zouden meerdere adressen aan De Groot zijn gelinkt.