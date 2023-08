Woning beschoten in Den Bosch, kogels vliegen door het raam

Straatro­ver krijgt geen nieuwe kans voor meewerken met hulptra­ject

DEN BOSCH/OSS Johnny B. (19 uit Spijkenisse) pleegde in september 2021 met twee medeverdachten een straatroof in Oss. De Bossche politierechter L. Koekoek was vorig jaar een van de drie rechters die hem verplichtte tot het volgen van therapie en meewerken aan beschermd wonen. Zij moest dinsdag bepalen of de man terug naar de gevangenis moest, omdat het hem niet lukte om zich tijdens zijn proeftijd aan de regels van de reclassering te houden.