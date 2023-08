Woning beschoten in Den Bosch, kogels vliegen door het raam: ‘Het lijkt hier wel Palermo’

updateDEN BOSCH - Een woning aan de Korenaar in Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Op het moment van het schietincident was er volgens de politie niemand aanwezig in de woning. ,,Ik lag stijf in mijn nest”, zegt een buurtbewoonster.