Wonen voor een prikkie: tien goedkope huizen in West-Brabant

10. Op een gedeelde laatste plaats staat dit appartement in Breda met een zonnig balkon. Voor 175.000 euro mag jij je de trotse eigenaar noemen van dit ruime optrekje. Vier jaar geleden is het appartement volledig verbouwd en voorzien van een inloopdouche en moderne keuken. Een echte parel, als je het ons vraagt.

9. Voor 175.000 euro kan je ook verhuizen naar Oud Gastel, waar een uitgebouwde halfvrijstaande woning met vrij grote tuin staat. Het huisje is vrij smal, maar maakt dat goed in de lengte. Met de huidige inrichting houd je niet veel ruimte over in de woonkamer, maar een likje verf en een kleinere bank doen wonderen.

8. Deze tussenwoning in Oudenbosch heeft qua interieur een grondige make-over nodig, maar verder zijn de 4 kamers perfect voor een gezin. Voor nog geen 2 ton (172.500 euro) kunnen starters hier een familie beginnen. Wanneer je de charme van een stenen gazon als achtertuin niet kan inzien, ligt er gelukkig altijd nog een groot grasveld voor de deur.

7. De droom van iedere hardloper en bootcamper wordt met dit appartement in Oosterhout werkelijkheid: wakker worden in een park met fitnesstoestellen en verharde wandelpaden. Vanuit je slaapkamer ren je namelijk zo het park in. Voor 165.000 euro krijg je er naast een slaapkamer ook een woonkamer, aparte keuken, badkamer en rondhangende scholieren van naastgelegen middelbare school bij.

6. Zonaanbidders met een laag budget hoeven niet langer te dromen van een zonnig vakantieappartement. Dit 3-kamer appartement in Breda ligt op de achtste verdieping en heeft een balkon op het zuiden. Nu de lente is begonnen en de zon zich meer laat zien, kan je hier dagenlang bakkend doorbrengen. De kosten? 164.000 euro plus 7 euro voor een tubetje zonnebrand.

5. Als je wil weten hoe dit 2-kamer appartement in Oosterhout er van binnen uit ziet, moet je toch echt langs gaan op de Open Huizen Dag of je moet een levendige fantasie hebben en de omschrijving op Funda proberen te visualiseren. Een ding is zeker, dit appartement is niets voor jou als je graag buiten bent, want op het balkon kan je amper zitten. Maar voor 159.000 euro heb je wel een bos en supermarkt op loopafstand.

4. De foto's van dit goedkope rijtjeshuis in Roosendaal zijn wat grauw en de inrichting en muurbekleding hebben hun beste tijd gehad, maar met een flinke make-over valt ook van deze woning iets te maken. Voor 159.000 euro krijg je een met algen betegelde voor- en achtertuin, houtkachel én ... gigantisch ligbad.

3. Slecht ter been of geen fan van traplopen? Dan is deze goedkope bungalow in Heijningen perfect. Er zijn geen trappen in deze woning, want er is slechts een verdieping: de begane grond. Er is genoeg ruimte voor al je auto's en de tuin combineert een groot gazon met bestrating. Vraagprijs: 159.000 euro.

2. 159.000 euro is een populaire vraagprijs, want ook deze woning staat te koop voor iets meer dan anderhalve ton. Wat je daarvoor krijgt? Een voormalig winkelpand in Zundert met een inrichting uit de jaren 70, een minimaal dakterras en een oude schuur. Klinkt niet heel positief, maar met wat aanpassingen en een fris interieur komt ook deze ruwe diamant tot leven.

