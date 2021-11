Wonen op een breuk: wordt Brabant vaker getroffen door aardbevingen?

Slachtof­fer­hulp hekelt nare online reacties op drama in Helmond: ‘Staat het herstelpro­ces in de weg’

HELMOND - Een ernstig ongeluk in Helmond zorgde dit weekend voor een storm aan reacties op internet. Tussen veel mooie woorden voor de drie tieners die om het leven kwamen, stonden ook tientallen nare opmerkingen. Met name het feit dat de vriendengroep op 15- en 16-jarige leeftijd op pad was in een auto leidde tot heel wat vingerwijzen. Slachtofferhulp Nederland baalt daarvan. ,,Het staat het herstelproces in de weg.”

15:03