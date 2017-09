Wonen boven een pinautomaat betekent wachten op de klap

Als criminelen de pinautomaat van de ING Bank in het centrum van Etten-Leur opblazen, dan bevindt het echtpaar Konings zich daar pal boven. ,,Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is wel een beetje eng’’, zegt mevrouw Koning met een goed gevoel voor understatement.

,,We laten ons niet bang maken, want dan heb je geen leven meer. Maar het is wachten op de klap’’, zeggen de buren in wooncomplex De Wachter, Sari en Jan Barm.

Wonen boven een pinautomaat... Het is geen lolletje. Banken beveiligen hun geldmachines steeds beter, waardoor criminelen steeds zwaardere explosieven inzetten om ze alsnog te kraken. Met alle risico’s van dien voor de directe omgeving.

Dus ik roep: ‘Fien, bel 112!

Ad en Fien van Aert weten er alles van. Ze wonen schuin boven een pinautomaat van de ABN Amrobank op de Markt van Prinsenbeek. In 2011 en 2013 hebben ze een plofkraak meegemaakt. ,,We horen een klap, ik spring uit bed en ik zie buiten een Audi staan. Dus ik roep: ‘Fien, bel 112!’ Maar ja, voordat de politie er is, zijn die overvallers al ver weg. Je zit hier zo op de A16’’, vertelt Van Aert.

Banken maken het steeds moeilijker om een kluis te kraken, maar de explosieven worden steeds zwaarder, weet Van Aert: ,,Dadelijk vliegen wij met onze flat in de lucht.’’

Het Beekse echtpaar ligt niet elke wacht wakker van de angst. Maar soms wel. ,,Dan rijd er een auto langs om een uur of vier ’s nachts. Daar lig ik dan toch even van wakker’’, zegt Van Aert.

Verantwoordelijkheid nemen

Net als zijn buurman wil hij liever vandaag dan morgen van de pinautomaat af. ,,We zijn er al een jaar mee bezig. We hopen dat de bank ons serieus neemt, maar het duurt lang. Misschien moeten we toch eens juridische stappen overwegen. Maar misschien dat de gemeente ons eerst kan helpen. Misschien kunnen ze op het stadskantoor de vergunning voor die pinautomaat intrekken. Het is een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen’’, vindt de Beekenaar.

Volledig scherm Burgemeester Paul Depla van Breda. © ANP Maar de gemeente Breda heeft helemaal geen beleid op het plaatsen van pinautomaten in bewoonde panden. Dat is een verantwoordelijkheid van de banken zelf, laat een woordvoerster weten.

Burgemeester Paul Depla beschouwt het verdwijnen van de automaten juist als ‘een groot verlies’. ,,We laten ons als samenleving iets ontnemen door brutale criminelen’,, zegt Depla. ,,Hiervoor wijken is echt een verkeerd signaal. Want veel mensen hechten waarde aan de nabijheid van voorzieningen. Het versterken van de veiligheid is in mijn ogen belangrijker dan zwichten voor criminaliteit.’’

In Etten-Leur kijken Wim en Gretha Konings toch anders aan tegen de problematiek. Ze wonen pal boven de geldautomaat van een ING-filiaal bij het winkelcentrum. ,,We zijn ongerust. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is toch wel een beetje eng’’, zegt Gretha. ,,We gaan altijd met een ongemakkelijk gevoel naar bed. Er hoeft maar één gek te zijn met een paar gasflessen die de boel opblaast. Dat soort gedachten moet ik echt van me af zetten voordat ik ga slapen.’’

De veronrustende aanwezigheid van de pinautomaat is regelmatig onderwerp van discussie in de bewonerscommissie van De Wachter. ,,Sommige buren hebben slapeloze nachten. Die zijn verschrikkelijk bang’’, bevestigt Kees Kooijman van de commissie. Toch is er nog geen contact geweest met de bank. Dat vindt de commissie iets voor de verhuurder van de appartementen, de Woonstichting Etten-Leur.

Geen beleid

Dan moet Kooijman er wel rekening mee houden dat de Woonstichting geen beleid heeft over de aanpak van pinautomaten. ,,Eerlijk gezegd heb ik er nog nooit over nagedacht’’, zegt Rob van Son, manager Wonen. ,,Er is maar één complex met zo’n automaat in ons bezit. Maar als de bewoners zich zorgen maken over hun woonomgeving, dan kunnen we dat bespreken.’’

Maar Van Son vindt ook dat de bewoners de bank zelf moeten benaderen: ,,Ze hebben de verantwoordelijkheid om hun probleem bij ING te melden. De bank zal zich dan ook realiseren dat ze buren hebben waar rekening mee moet worden gehouden.’’

Reken maar, zegt Karin van der Pol van ING: ,,Als onze buren zich zorgen maken, dan moet ze dat laten weten. Ze hebben namelijk een terechte zorg. Er is een echte wedloop gaande met criminelen. Daarom hebben wij dit jaar al honderd pinautomaten weggehaald.’’

Volledig scherm Wim Konings uit Etten-Leur, hier bij zijn miniatuurspoorbaan, woont samen met zijn vrouw Gretha pal boven een pinautomaat. © BN DeStem Of de machine in Etten-Leur op korte termijn verdwijnt kan Van der Pol niet zeggen. ,,Het is altijd een afweging tussen de vraag naar contant geld en veiligheid. Maar we zijn heel gespitst op veiligheid. Daar doen we niet geheimzinnig over.’’

Fijn om te horen, maar het gaat niet snel genoeg, zeggen Wim en Gretha Konings. Het echtpaar probeert er maar niet al te vaak bij stil te staan dat ze boven een potentieel doel van criminelen wonen. Verhuizen is ook geen optie. Het echtpaar heeft het te veel naar zijn zin in het centrum van Etten-Leur. Gretha: ,,Wij laten ons niet wegjagen.''

Het komt steeds dichterbij

Maar elk bericht van een plofkraak maakt ze ongeruster. ,,Het komt steeds dichterbij, hè’’, zegt Wim. ,,We hebben het gevoel dat we een keer aan de beurt komen. Dan zijn we alles kwijt. Als we het al overleven.’’