Wolf terug in Brabant? Is het nu niet, dan later wel

Garanties geeft (nu nog) niemand. Ook Leo Linnartz, dé wolvenexpert van Nederland, niet. Ja, die krachtige beet in de nek van een arm schaap in Boekel, 'duidt inderdaad op een wolf'. En ook de deskundige die de twee kadavers in Venhorst onderzocht, stelde dat het er 'alle schijn van heeft' dat het beest door een wolf aan z'n einde is gekomen. Maar, waarschuwt Linnartz, zulke waarnemingen zijn nooit helemaal betrouwbaar. ,,We moeten wachten op de uitslagen van de dna-testen." Dat duurt nog maximaal een maand.



Los van de dode schapen in Boekel en Venhorst waren er vorige week óók nog die wazige filmbeelden van een vermeende wolf in De Mortel, dat een kilometer of 10 zuidwaarts ligt. Té toevallig? Linnartz trapt nogmaals op de rem. Vaak is het loos alarm. En ook nu zou het om een hond gaan, stelt hij - net als boswachter Frans Kapteijns. ,,Maar het begint wel op te schuiven. De kans dat het wél een wolf is, wordt steeds groter", zegt Linnartz.