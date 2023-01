Wolf doodde afgelopen maand vijf schapen in Lierop en Maarheeze, maar november was ‘dodelijker’

Bij het meldpunt kwamen afgelopen maand zeven meldingen uit Brabant binnen van wolven die schapen doodden. Slechts bij drie gevallen konden experts van Bij12 met een DNA-onderzoek vaststellen dat een wolf inderdaad de dader was. De andere onderzoeken zijn nog niet afgerond of hebben geen duidelijk resultaat opgeleverd.

Drie schapen dood na aanval in Maarheeze

De eerste bevestigde melding kwam op 1 december uit Lierop, waar één schaap een wolvenaanval niet overleefde. Op 19 december werden zelfs drie schapen het slachtoffer van een wolf in Maarheeze. Vijf dagen later overleed één schaap na de aanval van een wolf in dezelfde plaats. De maand november was echter nog ‘dodelijker’: toen werden liefst twaalf schapen het slachtoffer van een wolf in Kaatsheuvel, en werd wederom in Lierop één schaap doodgebeten.