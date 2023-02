Witte wel wa da kost? 5 x tips om te besparen tijdens carnaval in Oeteldonk

Besparen op je Kiel

Voor carnaval begonnen is, ben je wellicht meer geld kwijt dan de bedoeling is voor je jasje of kiel. Wij zochten uit waar je voor een prikkie al je rood-wit-geel kunt halen. Let’s go!

Weet wat je uitgeeft

Stel je dit scenario voor: je staat bij de bar om een biertje te bestellen en je voelt je pinpas branden in je zak. Eigenlijk wilde je maar 50 euro uitgeven. Dus: thuislaten die pas! Stel van tevoren je budget vast zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Pin bijvoorbeeld een bedrag en geef alleen contant geld uit. Waar je moet zijn? Dit zijn een aantal pinautomaten in de stad:

Kerkstraat 62 (bij de ING) Visstraat 54 (bij de Jumbo) Nieuwsstraat in de Albert Heijn Arena en Vughterstraat

Een goed begin is ’t halve werk!

Carnaval en bier: een match made in heaven. Maar hoeveel kost dat eigenlijk? In Den Bosch betaal je tussen de 3 euro en 3,50 euro voor een pilske. Ook komt daar nog een euro aan statiegeld bovenop. Dat kan hoog in de kosten lopen. Alvast warm worden? Proef thuis vast of je biertje lekker smaakt tijdens bijvoorbeeld het klaarmaken.

Tover je stalen ros tevoorschijn

Ook op vervoer valt veel te besparen. Wist je dat je je fiets gratis én bewaakt stalt in het centrum? Zo heb je geen bob nodig, betaal je geen vervoerskosten en kom je veilig weer thuis. Kijk alleen uit dat je niet de Dieze in fietst. Moet lukken. Succes!

Rondje geven? Rondje krijgen!

Misschien ben je niet van het rondjes te geven, kan gewoon. Dan is het slimmer om lekker je eigen drankjes te betalen. Nog beter: een drankje ontvangen. Gewoon, zomaar. Carnaval staat in het teken van verbinding en feest, dus voor je het weet maak je nieuwe vrienden. Wanneer je succes hebt moet je natuurlijk een rondje teruggeven. Is wel zo lief.

