Witte rook in Brabant, provincie presenteert vrijdag opvolger van Wim van de Donk

DEN BOSCH - Er is witte rook in Brabant. De zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning in Brabant krijgt vrijdag een ontknoping. Die dag besluit de provinciale politiek wie de opvolger wordt van Wim van de Donk.

In een geheime spoedvergadering nemen Provinciale Staten een besluit over de ideale kandidaat. Zij wijzen ook de nummer twee aan. Aan het begin van de avond wordt de naam van de nieuwe commissaris wereldkundig gemaakt. Hij of zij zal eind september aan de slag gaan.

Lees ook Minister roept vrouwen op te solliciteren naar commissarispost Brabant Lees meer

Van de Donk kondigde zijn vertrek half januari al aan. De CDA-bestuurder vindt het na elf jaar welletjes als boegbeeld van Brabant. De Tilburger is vanaf oktober rector magnificus én topman van het bestuur van de universiteit in zijn woonplaats. Het is door de coronamaatregelen nog onduidelijk hoe zijn afscheid van het provinciebestuur eruit komt te zien.

‘Schaap met vijf poten’

Na de aankondiging tuigde de Brabantse politiek een vertrouwenscommissie op voor de zoektocht naar een nieuwe commissaris. De opvolger van Van de Donk moet behalve een boegbeeld, ook een hoeder van integriteit en een verbinder zijn. ,,Jullie zijn eigenlijk op zoek naar het schaap met de vijf poten, en dat is heel zeldzaam. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat er veel gekwalificeerde mensen zijn die zullen solliciteren”, zei minister Kasja Ollongren in april, toen ze de wensenlijst op kwam halen. Zij riep vrouwen op te reageren op de vacature.

De minister maakte een selectie waar de vertrouwenscommissie mee aan de slag ging. De groep, met leden van alle fracties, heeft nu twee geschikte kandidaten op het oog. Komende vrijdag nemen Provinciale Staten daar in de geheime vergadering een besluit over. Als de nummer één weigert, wordt de nummer twee gevraagd. Dat gebeurde eerder in Den Bosch, waar favoriet Jan Hamming bedankte voor de eer en nummer twee Jack Mikkers burgemeester werd.