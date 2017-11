Witboek Thebe: ‘Ik weet ook wel dat er van alles beter kan’

1. Schoppen en klagen, geen actie

,,Ik krijg een beetje het Geert Wilders gevoel als ik de krant lees, wel schoppen en klagen en geen actie ondernemen of met creatieve oplossingen komen. Niet alleen van de FNV, maar nog meer van bepaalde collega's binnen Thebe! Ik herken me totaal niet in alles wat in de krant staat, en ook wij in de wijkverpleging kampen met tekorten, ik voel me echter altijd gesteund door onze manager maar ook door de gehele organisatie die achter ons staat.’’

Wendeline Sluiter, buurtteam Oosterhout

2. Nooit geïntimideerd

,,Na bijna 40 dienstjaren bij Thebe mag ik inmiddels zeggen dat Thebe een prima organisatie is. Nog nooit heb ik mij geïntimideerd gevoeld. Altijd heb ik kunnen zeggen wat ik wilde. Ik zou het niet eens anders kunnen. Ook in mijn privésituatie heb ik de zorg en betrokkenheid in een verpleeghuis van erg dichtbij mogen meemaken. Petje af voor iedereen die ook in drukke tijden de zorg zo goed mogelijk blijft verlenen met alle mogelijke middelen.’’

Lucy van Wijmeren, salarisadministratie

3. Warme jas

,,Onze bewoners zijn zeer tevreden op Haga. Wij hebben nog een oud gebouw, maar de warmte van personeel naar bewoners toe is voelbaar en zal in de nieuwbouw ook voelbaar zijn. Haga voelt als een warme jas, krijgen wij vaak te horen.’’

Elly Foesenek, Haga

4. Zo ongenuanceerd

,,Ik herken me niet in de verhalen die in de media staan en door de vakbond worden genoemd. Ik baal echt van de negatieve publiciteit. Ik vind het echt onterecht hoe de vakbond dit naar buiten brengt. Zo ongenuanceerd…’’

Noortje Segeren-Hörmann, Elisabeth

5. Ten koste van goede medewerkers?

,,Ik kan mij niet voorstellen dat het management niet betrokken wordt bij dit soort ‘misstanden’ en zij in al hun mogelijkheden bekijken hoe ze die kunnen aanpakken. Kom op Thebe collega’s, wij laten dit toch niet ten koste gaan van al die goede medewerkers?’’

Ria Nijhof, Team Breda Noord

6. Dit is onmacht

,,Het is heel vervelend dat er een personeelstekort heerst, maar hier is Thebe niet schuldig aan. Dit is onmacht. Ik denk dat er elders gekeken moet worden naar het personeelstekort in de gezondheidszorg. De schuld kan niet bij Thebe worden gelegd.’’

Doris Segers, buurtteam Breda Zuid-West

7. Ze blijft aan ons denken

,,Cliënten zijn tevreden over de geboden zorg. Een cliënt van ons is helaas al drie maal in anderhalf jaar tijd geopereerd. Deze zorg is drie maal opgestart en afgebouwd, omdat het deze mevrouw goed gaat en ze weer zelfstandig kan zijn. Helaas wordt ze weer getroffen door grote pech. Bewust kiest ze voor de zorg van Thebe. Ze blijft aan ons denken wanneer ze hulp nodig heeft.’’

Linda Kokx, buurtteam Breda Zuid-Oost

8. Het wordt er zo niet makkelijker op

,,Net als vele andere collega’s frustreert het mij enorm dat door deze negatieve nieuwsberichten de goede naam van ‘mijn Thebe’, ‘bedoezeld’ wordt. Het wordt er zo niet makkelijker op om nieuwe collega’s enthousiast te maken en aan te trekken. Neemt niet weg dat er in de gezondheidszorg veel moet gebeuren, om de grote vraag aan te kunnen. Met name vanuit de politiek zie ik hier de belangrijkste rol.’’

Sandra van Bergen-Kerver, buurtteam Breda Centrum West

9. Landelijk probleem

,,Ik weet ook wel dat er van alles beter kan, maar dat is een landelijk probleem. Zorg dat je als team je hoofd omhoog kan houden. Samen sta je sterk.’’

Rianne van Beek, Thebe Breda Zuid oost

