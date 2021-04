Winterse neerslag zorgt voor files, ongelukken én mooie plaatjes in Brabant

De eerste zomerse dag is gemeten in Eindhoven, maar liefst 25 graden

31 maart EINDHOVEN - In Eindhoven is woensdagmiddag een temperatuur van 25,1 graden gemeten, daarmee is de eerst lokale zomerse dag van 2021 een feit. De temperatuur liep later in de middag zelfs nog iets verder op in Eindhoven.