Winters weer en sneeuw zorgen zaterdagavond voor gladde wegen in Brabant

Elke dag werken in de frontlinie; tientallen politiemen­sen krijgen jaarlijks de diagnose PTSS

8:18 ROTTERDAM - Politiemensen omschrijven een ‘gewone’ werkdag als werken in de frontlinie. Zware ongevallen, zelfdodingen, liquidaties en daarnaast het ‘normale’ politiewerk, waarbij geweld tegen agenten ook geen uitzondering meer is. Dat heeft zijn weerslag op de mentale gezondheid van de Nederlandse politieman- of vrouw.