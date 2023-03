Winkeleigenaar (66) uit Veghel opgepakt voor aanranding van drie vrouwelijke klanten, auto in beslag genomen

Grootste VrijdagMid­dag­Bor­rel van Brabant: Fairytale Festival Kaatsheu­vel gaat ervoor

KAATSHEUVEL - De VrijdagMiddagBorrel voorafgaand aan het Fairytale Festival in Kaatsheuvel is vorig jaar zo goed bevallen, dat de organisatie hem er in houdt. Sterker, de ambitie is groot. ,,We willen de grootste VrijMiBo worden van Nederland, of nou ja, in ieder geval van Brabant.”