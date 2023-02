Windmolenplan langs A73 krijgt bijval van gemeente Land van Cuijk: ‘Wel voldoende draagvlak nodig’

Alles bij Willem II draait om Ringo Meerveld: ‘Nu moeten er onderhand wat ballen in’

De in bloedvorm verkerende Ringo Meerveld neemt Willem II de laatste weken even natuurlijk als nadrukkelijk bij de hand. Hij is betrokken bij vrijwel alle dreigende momenten en maakt indruk. Nu nog een keer scoren, vindt ook de 20-jarige Bosschenaar zelf.