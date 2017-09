Windmolenpark A16: Liever een paar hoge dan veel kleine turbines

Merel-killer rukt op naar het noordwesten

13:36 ETTEN-LEUR - Het usutu-virus, verantwoordelijk voor de huidige merelsterfte, rukt op richting het noordwesten. Dat is althans de indruk van de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland, die in eerste instantie voornamelijk vanuit het zuiden en het oosten van Nederland meldingen kreeg van dode merels. ,,We krijgen nu ook steeds meer meldingen uit het midden van het land. We zien een front dat richting het noord-westen van het land trekt’’, aldus Sovon-medewerker Roy Slaterus.