Wind-tegen-fietstocht door honderdjarig Waalre

WAALRE - In Waalre richt LF-Fietsclub zich op de energieke fietser die méér wil dan een rondje om de kerk. Cor van Mosselveld is zo’n fervent fietser en tevens vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum De Pracht. In het kader van Waalres 100-jarig bestaan organiseert de club samen met Van Mosselveld een aantal fietsactiviteiten, soms met een wel heel ludiek karakter.

Van Mosselveld somt op: „We gaan 100 kilometer fietsen rondom Waalre, voor de kleintjes zetten we een vlaggetjestocht op touw. Voor tieners, die ook hun energie kwijt moeten, houden we een wedstrijd waarbij het de bedoeling is dat ze stapvoets trappen. Voetje aan de grond is af.”

Ook denkt de organisatie aan indoorfietsen waarbij, ter inspiratie en aanmoediging, op een scherm een Alp in beeld is. Tevens staat er een windkracht 7-tocht op het programma. „Als het stormt fietsen we, zónder elektrische ondersteuning natuurlijk, naar Riethoven en terug. Bord voor de kop en gáán. Uiteraard is deze tocht tevoren lastig plannen, omdat we afhankelijk zijn van de KNMI-voorspellingen.”

Veel van de activiteiten starten en eindigen bij De Pracht. Mensen die willen meehelpen in de voorbereiding of tijdens de uitvoering mogen zich melden via de pracht@depracht.nl.