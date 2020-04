Wind de grootste tegenstander van brandweer bij brand Deurnsche Peel, meerdere helikopters ondersteunen

DEURNE - De wind is de grootste tegenstander van de brandweer bij het blussen van de brand in de Deurnsche Peel . Dat zegt een perswoordvoerder van de Veiligheidsregio woensdagochtend tegen deze website. ,,Ten opzichte van gisteren is de situatie min of meer onveranderd. We hebben zeker de hele woensdag nog nodig om de brand te blussen.”

Daarbij meldt hij dat de wind de grootste tegenstander is. ,,De windverwachting is hetzelfde als gisteren, dus dat moeten we goed in de gaten houden", weet hij. Woensdag staat een blushelikopter, een chinook, van het ministerie van defensie hen opnieuw bij. Niet veel later op woensdagochtend meldt het ministerie dat ze ook een cougar met bambibucket, een soort waterzak die onder de heilopter hangt, richting Deurne sturen. Beide helikopters, de chinook en cougar, worden doorgaans ingezet voor brandbestrijding.

Ontruiming

Uit voorzorg ontruimde de politie dinsdagavond twee woningen in Liessel. In het nabijgelegen Griendtsveen ontruimde ze tevens enkele woningen. Ook in Helenaveen zijn dinsdagnacht huizen ontruimd vanwege de hevige rookontwikkeling. Het zou om minstens vijf woningen gaan. In totaal zijn er circa 50 woning in de directe omgeving van de Deurnese Peel ontruimd.

‘De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht. Inmiddels is het regionaal en gemeentelijk crisisteam opgestart. Zij gaan bekijken hoe de brand zich gaat ontwikkelen en wanneer bewoners weer op een veilige en verantwoorde manier terug naar huis kunnen’, valt te lezen op de website van de gemeente.

De brandweer probeert het vuur bij een boerderij aan Snoertsebaan ter hoogte van de Wilgenroosweg in Liessel tegen te houden, het pand grenst aan het bos dat nu in brand staat. Terwijl de brandweer de wagens rond het pand heeft gezet, proberen de blushelikopters het vuur dat dichterbij komt tegen te houden.



Alle woningen aan de Helenaveenseweg-West in Griendtsveen moeten worden ontruimd. Dat zijn ongeveer vijftig mensen. Zij worden opgevangen op het gemeentehuis van Deurne.

Goede beslissing

Bewoner Bert van Asten hoorde van zijn dochter dat hij uit zijn huis moet. Zij had het via social media vernomen. ,,Ze zei meteen dat we maar bij haar moeten komen slapen. Ik denk dat het wel een goede beslissing is. Ik vertrouw er wel op dat de boel niet afbrandt. Dan zou ik wel een traantje moeten laten, maar het zal wel goed komen", zegt Van Asten.

Diverse brandweerwagens zijn opgeroepen ter ondersteuning, waaronder een peloton brandweerlieden uit de omgeving Den Bosch en veilighheidsregio Utrecht. Door de brand was de A67 rond 20.00 uur in beide richtingen afgesloten.

