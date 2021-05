Wim van de Donk nieuwe voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei

De benoeming van Van de Donk geldt voor een periode van zes jaar. Hij hield in 2008 de 5 mei-lezing. Van de Donk is rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University. Daarvoor was hij elf jaar commissaris van de Koningin/Koning in Brabant.

Van de Donk als commissaris van de Koning

Wim van de Donk (58) zwaaide in september 2020 af als commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Een ‘taaie baan’, waar het grote publiek veel minder van ziet dan van de burgemeester of minister-president. Toch droeg hij bij aan het beeld van Brabant als trotse provincie met grote mogelijkheden.

Bert Pauli, gedeputeerde namens de VVD tussen 2011 en 2019, maakte Van de Donk mee als voorzitter van het provinciebestuur. ,,Hij liet binnen het college veel ruimte, zonder politiek zijn stempel te willen drukken.” Maar in het maatschappelijk en bestuurlijk netwerk manifesteerde hij zich als een onmisbare schakel. ,,Toen Van de Donk aantrad, werd er vaak nog wat meesmuilend over Brabant gepraat. Hij heeft de provincie nationaal en internationaal meer op de kaart gezet.”

Dat deed hij uiteraard niet alleen: Van de Donks inspanningen gingen hand in hand met de groei van Eindhoven als kenniscentrum en Brainportregio. ,,Hij heeft dat model naar een hoger plan getild: door meer samenwerking tussen de Brabantse steden. En door ook nadrukkelijk in een Europees netwerk te investeren.”

Ambassadeur van Brabant

Boven alles was Van de Donk de afgelopen elf jaar ambassadeur van de Brabantse cultuur, in de allerbreedste zin. In Den Haag en Brussel, waar hij de economische potentie onder de aandacht bracht. Maar zeker ook dichtbij huis, waar hij een neus had voor het Brabantse gevoel. Of dat nu populair en voor een breed publiek was, zoals Guus Meeuwis, of juist gestoeld op eeuwenoude tradities. Wat dat betreft had Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in Oosterhout een speciaal plekje in zijn hart. Van de Donk komt er al meer dan 20 jaar met regelmaat: voor hij hoogleraar werd trok hij zich er terug om zijn inaugurele rede af te ronden.

,,Toen hij commissaris van de Koning werd, waren we best een beetje trots”, vertelt zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin van Sint-Catharinadal. ,,Hij heeft hart voor het geloof, voor het behoud van religieus erfgoed. Hij is laatst nog druiven komen plukken. Eenvoudig tussen alle vrijwilligers in. Dat zegt alles, denk ik.”