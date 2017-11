Wim van de Donk: 'Baantjescircuit voor burgemeesters bestaat niet'

DEN BOSCH - Zes waarnemend burgemeesters telt de regio nu. Commissaris van de Koning Wim van de Donk speelt bij benoemingen een grote rol. ,,Zie ik hem of haar in een ernstige crisis handelen?"

In Loon op Zand trad Hanne van Aert (32, VVD) deze week aan als jongste burgemeester van Nederland. Dilia Blok, nu nog wethouder namens een lokale partij in Krimpenerwaard, maakt volgende maand de stap naar het hoogste ambt in Someren. En in Best keert Hans Ubachs (D66) een kleine drie jaar na zijn roerige vertrek uit Laarbeek terug naar de regio, als waarnemer.

Het zijn elk op hun eigen manier verrassende benoemingen. De burgemeesterscarrousel is allerminst een baantjescircuit waarbij de traditionele partijen de posten verdelen, benadrukt Commissaris van de Koning Wim van de Donk. ,,Dat misverstand blijft heersen, terwijl ik er heel helder over kan zijn. Zo'n circuit bestaat niet. Ik werk zo transparant mogelijk, en altijd in samenspraak met de gemeenteraad."

Stoelendans

In Zuidoost-Brabant vond dit jaar een ware stoelendans plaats als het om burgemeesters gaat. Van de Donk speelt daarin een belangrijke rol op de achtergrond, óók bij het benoemen van waarnemers. De regio-Eindhoven telt momenteel maar liefst zes tijdelijke burgemeesters, zeldzaam veel.

Bij een reguliere benoeming voor zes jaar zit de vertrouwenscommissie van een gemeenteraad - zeg maar de sollicitatiecommissie - aan de knoppen. ,,Officieel ligt vast dat ik de selectie maak van de kandidaten die zij spreken", vertelt Van de Donk. ,,Maar ik vind dat de raad de mogelijkheid moet hebben alle brieven in te zien. Ik nodig de commissie altijd een middag uit in het Provinciehuis. Zijn we het eens dat een kandidaat interessant is, dan gaat de brief op de ene stapel. Gaat het 'm niet worden, dan op de andere. "

Van de Donk kijkt daarbij zelf nadrukkelijk naar 'objectieve elementen van benoembaarheid'. ,,Zie ik hem of haar in een ernstige crisis handelen? Vroeger was het zo dat je na acht jaar als wethouder wel een keer burgemeester kon worden. Die vanzelfsprekendheid is er allang niet meer. De een is misschien maar twee jaar wethouder, of zelfs helemaal nooit. Terwijl de ander ook na acht jaar die stap nooit zal maken."

Lijstje

De benoeming van waarnemers, zoals Ubachs nu in Best, is wel primair de taak van Van de Donk. Daarbij geldt vooral dat kandidaten ervaring moeten hebben én snel beschikbaar dienen te zijn. ,,Ik hou een lijstje bij van oud-burgemeesters die in aanmerking komen voor het waarnemerschap. Daarbij kijk ik altijd naar wat er nodig is in een gemeente. De allereerste die ik benaderde, was Ivo Opstelten in Tilburg." Daar was na een forse crisis behoefte aan een bestuurlijk zwaargewicht. ,,Zeker als het om een wat langere periode gaat, moet ik écht een beroep op zo'n bestuurder doen. Opstelten belde mij terug terwijl ik met mijn dochter in de H&M stond. Ik zei toen: we spreken straks verder, maar overleg vast met je vrouw, want je bent dan weer veel van huis."

Dat Zuidoost-Brabant nu zes waarnemers heeft, is een samenloop van omstandigheden, zegt Van de Donk. De burgemeesters van Veldhoven en Cranendonck kregen elders een nieuwe baan, de waarnemerschappen in Reusel, Bladel en Best begonnen met een burgemeester die door ziekte uitviel. In die gevallen is een waarnemer nu eenmaal noodzakelijk, maar in bijvoorbeeld Eersel lag de bal juist bij de gemeente.