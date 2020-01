Wim van de Donk (57) treedt af als commissaris van de Koning in Brabant

VIDEODEN BOSCH - Wim van de Donk (57) treedt komend najaar af als commissaris van de Koning in Brabant. De CDA-bestuurder wordt rector magnificus - zeg maar de hoogste bestuurder - van de universiteit in zijn woonplaats Tilburg.

Van de Donk kondigde zijn vertrek vrijdagmiddag aan tegen het einde van de reguliere vergadering van provinciale staten. Van de Donk trad in 2009 aan als provinciebestuurder, en was dus inmiddels aan zijn elfde jaar als commissaris toe. ,,Lang in functie zijn heeft voor- en nadelen”, zegt hij er zelf over. ,,Ik ken inmiddels heel veel mensen, kan snel inschatten wat er aan de hand is. Maar iedere bestuurder heeft ook een houdbaarheidsdatum. Wanneer die verloopt, is moeilijk in te schatten.”

Lees ook het interview met Wim van de Donk. Hij wordt rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Tilburg University. Een droomkans. ,,Dit was mijn absolute top één.” (Premium)

Niet dat Van de Donk naar eigen zeggen nu al over de datum begon te lopen, trouwens. ,,Ik hoefde zeker nog niet weg. Maar als ik nog eens zo’n stap wil maken, is dit wel het moment. Er zijn niet veel functies waarvoor het provinciehuis op dit moment zou verlaten. Maar dit is er wel één van. En de vacature komt nú langs. Daar zit ook een factor toeval in.”

Daarbij keert Van de Donk in feite terug op het oude nest. Hij is afkomstig uit de academische wereld, en promoveerde als bestuurskundige aan de Katholieke Universiteit Brabant. Aan de huidige Tilburg University was hij nog altijd verbonden als hoogleraar.

Quote Iedere bestuurder heeft ook een houdbaar­heids­da­tum. Wim van de Donk

Roerige tijd

Van de Donk verlaat het provinciehuis wel in een roerige tijd. De boerenprotesten en het provinciale landbouwbeleid lieten de afgelopen maanden ook bestuurlijk hun sporen na. Eerst stapten CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma op na een conflict met hun eigen fractie. Vervolgens stapte diezelfde CDA-fractie uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Die heeft daardoor geen meerderheid meer in provinciale staten; twee ‘rapporteurs’ buigen zich momenteel over de beste manier om uit die crisis te geraken.

Is dit dan wel een goed moment om als kapitein van het schip te stappen? ,,Het is een woelige tijd”, erkent Van de Donk. ,,Maar als commissaris heb ik geen rol als de politieke kaarten worden geschud. De politiek leider van deze coalitie is Christophe van der Maat. Daarbij is het nu roerig, maar hebben partijen ook uitgesproken snel tot nieuw draagvlak te willen komen. En ik ben ook nog niet weg: de komende negen maanden blijf ik volledig beschikbaar voor Brabant.”