Wim Swinkels (1937-2023): de eerste brouwer die bier maakte met minder alcohol dan een rijpe banaan

In MemoriamLIESHOUT - Hij zorgde in de jaren 70 voor een ware revolutie in de bierwereld. De vorige week overleden Wim Swinkels (85) slaagde er als eerste in om bier te brouwen dat alcoholvrij was. Bavaria had daarmee een wereldprimeur te pakken.