Wim Daniëls schrijft ode aan ‘Houdoe’: het is de laatste strohalm

DEN BOSCH - Houdoe. Brabanders kozen het in 2005 en 2012 als mooiste woord. Waar komt het vandaan? Waarom koesteren we ons groetwoord als laatste houvast? Veelschrijver Wim Daniëls - zelf verklaard houdoe-zegger - dook in de geschiedenis en anekdotes rond Brabants bekendste exportproduct.

‘Net alsof ik vreemd ga’

Je hebt het niet eens in de gaten. Toch, al bij binnenkomst in de ruime Eindhovense hoekwoning van schrijver Wim Daniëls gebeurt er iets belangwekkends. De gastheer ontvangt niet alleen, hij monstert zijn gasten. Bij het eerste ‘goeie morgen’ of ‘goh, wat woon je hier lekker’ is het hem duidelijk. Het is bepalend voor de rest van het bezoek. Als hij te maken heeft met een dialectspreker dan zal Daniëls zijn beste Brabants laten klinken. Zo niet, dat wordt het ABN, de taal waarin hij sinds zijn twaalfde te gast is.

Dialect, dat blijft voor hem thuiskomen. ,,Hier in huis spreken mijn vrouw en ik altijd dialect tegen elkaar. Zij komt uit Vlierden bij Deurne en ik uit Aarle Rixtel. Als we algemeen Nederlands spreken, voelt dat ongemakkelijk. Alsof we vreemd gaan.” Er volgt zijn eerste lach; de toon kan maar gezet zijn.

‘Ik ben een broodschrijver hè’

We zoeken Daniëls op omdat volgende week zijn boek: Houdoe! Het verhaal van een Brabantse groet verschijnt. Een nieuw boek is in zijn geval niet per se een bijzonderheid. Hij heeft er ondertussen 115 op zijn naam staan. Daarmee behoort hij tot een select gezelschap van Nederlanders die hun boekenkast met gemak kunnen vullen met eigen publicaties. Zijn boekenwinkeltje draait op volle toeren. ,,Ik ben een broodschrijver hé.”

Deze ochtend is hij nog druk met het signeren een grote bestelling van een van zijn eerdere boeken De lagere school. Laten we stellen dat er maar weinig zaken zijn waar Wim Daniëls géén boek over zou kunnen schrijven. Waar al die boeken over gaan? Dat is nogal uiteenlopend.

Achter elk boek schuilt een nieuw boek

Er valt iets op: achter elk boek schuilt wel weer een ander boek. Voorbeelden genoeg: hij schrijft een boek over fietsen in Brabant maar ook over de taal van de Fiets. Hij schrijft kinderboeken maar ook een boekje over het schrijven van kinderboeken. Hij schrijft een boek over de mulo en ook een over de lagere school. Of over de taal van de boeren en dan die van jongeren.

En oh ja, hij heet Wim dus schrijft hij het boek ‘Lange leve Wim’ over die prachtige voornaam, of over mensen die dezelfde voor- en achternaam met elkaar delen. Woorden, namen, dialecten en zelfs de komma, het is allemaal taal en daar is Daniëls door gegrepen. Dus schreef hij in 2014 zijn honderdste boek waarin hij zijn lezers uitlegt hoe dat allemaal zo gekomen is.

En nu dus boek 115: Houdoe

En nu dus zijn 115e boek, dat zomaar een vervolg mag heten op het boek dat hij eerder schreef over Brabants mooiste woord. Toen ging het over de 1000 woorden die door 6000 Brabanders ingezonden waren bij de mooistewoorden-verkiezing in 2005 georganiseerd door de regionale kranten. Nu schrijft hij bijna 180 pagina’s over de nummer één van die verkiezing: Houdoe.

Wanneer weet je als schrijver dat er in Houdoe een heel boek zit?

,,Eigenlijk meteen toen ik het boek Ok, The Improbable History of America’s Greatest Word weer eens gelezen had. Dat gaat over de oorsprong van het woord oké, dat iedereen over de wereld kent. Elk land heeft zijn mooiste woord, elke regio ook. Ik ben een regioman, daarom ben ik het mooiste woord van Brabant gaan onderzoeken.”

Meteen een bekentenis. Daniëls is zelf een houdoe-zegger pur sang. Was hij geen houdoe-zegger geweest dan had hij er helemaal geen boek over geschreven. ,,Houdoe zit diep in mij. Zoals dialect diep in mij zit. Tot mijn twaalfde jaar heb ik niks anders gesproken dan het dialect van Aarle Rixtel. We waren een eenvoudig arbeidersgezin – mijn vader werkte bij een metaalfabriek. Mijn ouders hadden allebei alleen lagere school. Konden niet anders dan dialect spreken.”

Quote Bij ons in het dorp spraak zo'n beetje iedereen dialect Wim Daniëls, Schrijver

Dat er zoiets als AN (Algemeen Nederlands) was, werd Daniëls pas op de mulo duidelijk. Dat je je kon onderscheiden door geen dialect te spreken, begon ook op te vallen. ,,Bij ons in het dorp woonden veel mensen die geen dialect spraken in een groot huis.” Hij voegt er lachend aan toe: ,,Hoe ken da? Je kunt gaan denken: misschien moet ik ook maar geen dialect spreken om dat te bereiken. Die misvatting heeft lang bestaan.”

Dialect in de verdrukking

Dialect kwam in de verdrukking, hij zag het alleen maar erger worden, ,,Vanaf de jaren zestig werd dialect door steeds meer mensen gezien als een handicap. Er kwam een onderzoek uit Amerika, waar de conclusie was dat kinderen die dialect spraken een taalachterstand opliepen. Heb ik altijd onzin gevonden. Natuurlijk is het prima dat kinderen ook algemeen Nederlands spreken. Maar uit taalonderzoek dat ik later deed als neerlandicus, bleek dat Nederlands maar zo’n veertig verschillende klanken kent. Mijn dialect heeft er tachtig, het is zo veel rijker. Ik kan me daar lekker in wentelen. Dialect komt er toch het soepelst uit.”

Daniëls toont zich ook realist, weet als taalkundige dat dialect spreken hoe dan ook achteruit gaat. ,,Dialect kan alleen bestaan als je binnen je eigen grenzen leeft. En die grenzen zijn er niet meer. Het is een volkomen natuurlijke ontwikkeling, die kun je niet tegen houden. Dat er zo veel in dialect gezongen wordt, is alleen maar omdat het aan verdwijnen is.”

Houdoe is een laatste strohalm

Juist in die dynamiek duikt voor hem het woord houdoe op. ,,Brabanders koesteren dat afscheidswoord. Ook zij zien het dialect rap verdwijnen en dan zoeken ze naar iets om zich aan vast te houden. Ook mensen die nauwelijks nog dialect spreken, zeggen toch houdoe. Ik zie het als een laatste strohalm.”

Dan is houdoe opeens het mooiste woord. Hoezo mooi?

,,Nou het is misschien niet het meest fantastische woord. Maar je hoort het natuurlijk gruwelijk veel en een woord is niet los te koppelen van de betekenis en gebruiksfunctie. Dat bepaalt ook de waardering voor een woord. Houdoe is een sfeerwoord geworden dat allerlei associaties oproept.”

Daniëls vroeg zijn Facebookvrienden wat voor gevoel het woord houdoe bij hen oproept. ,,Slechts een enkeling vindt het regelrecht afstotend, maar veel meer mensen koppelen er nostalgie aan. Aan houdoe kleeft voor hen gemoedelijkheid, hartelijkheid, de tijd van balkenbrij en de achterdeur altijd open.”

Quote Aan Houdoe kleeft hartelijk­heid en gemoede­lijk­heid Facebookvrienden van Wim Daniëls

In zijn boek gaat Daniëls onder meer op zoek naar de oorsprong van houdoe. Sommige mensen geloven heilig dat de wortels in Frankrijk liggen bij Adieu. Anderen zien een Spaanse bron bij Adios. Er is ook een Engelse variant: houdoe zou na de bevrijding in 1945 zijn blijven hangen als verbastering van how do you do.

Daniels komt tot een andere slotsom. Houdoe is een verkorting van ‘houd-oe wel’ of ‘houd-u goed’ zoals de schrijver Jacob Hendrik Hoeufft (1756-1843) onbewust ook aangaf in zijn in 1836 gepubliceerde lijst van vooral in Breda gangbare woorden en spreekwijzen onder de titel Proeve van Bredaasch taal-eigen.

Zo werd Houd-u langzaamaan Houd-oe

Daniëls schrijft: ‘Houdoe’ komt niet in de lijst van Hoeufft voor, maar wel ‘houd-u’, dat volgens de schrijver een bij het volk indertijd zeer gewone wens was, onder andere in de verbinding met het woordje ‘wel’: houd u wel. Hoeufft stelt dat die wens een directe vertaling is van het Latijnse: cura ut valeas. ‘Houd u’ en ‘houd je’ worden op veel plaatsen in Brabant en in enkele andere provincies, waaronder Limburg, door dialectsprekers van oudsher uitgesproken als ‘houd-oe’. ‘Wel’ dat er oorspronkelijk achter kwam, zijn we ergens onderweg verloren.

Behalve de zoektocht naar de bron van de Brabantse begroeting schrijft Daniëls in zijn boek liefdevolle verhalen waarin houdoe een hoofdrol speelt en heeft hij allerlei weetjes en eigenaardigheden opgeduikeld. Wie was bij voorbeeld de voetballer Mohammed Houdoe?

Boek als ode aan houdoe

We moeten zijn boek bovenal opvatten als een ode aan het mooiste Brabantse woord. Bij het afscheid laat Daniëls zelf een vanzelfsprekende houdoe klinken. Er is echter iemand die volgens hem dat woord het allermooist uitspreekt. Dat is zijn vrouw. Waarom? ,,Omdat daarin altijd het verlangen doorklinkt dat ik snel weer terug kom.” Zo mooi kan houdoe zijn.