Wim Daniëls en JW Roy eren de fiets bij Galerie Bonnard in Nuenen, dag later een toertocht

Boa’s controle­ren extra op ‘slordig’ parkeren in centrum Waalwijk: ‘Uitdelen van bonnen kan wél’

WAALWIJK - Foutparkeerders in het Waalwijkse centrum vragen om extra aandacht. Volgens de gemeente wordt de laatste tijd ‘slordig’ geparkeerd in het promenadegebied, vooral bij laden en lossen. ,,Hier controleren we nu ook extra op.”