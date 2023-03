Wim Daniëls en de ‘doofstomme wielrijder’

Geboren in Ambon overleefde Royaards op jonge leeftijd ternauwernood een hersenvliesontsteking, hij verloor daardoor zijn gehoor. In Nederland werd hij een succesvol ondernemer tot hij besloot alles te verkopen en op de fiets te wereld te gaan ontdekken. Daniëls vertelt uitgebreid over het leven van deze ‘doofstomme wielrijder’. De lezing, in De Koekoek aan de Dorpsstraat 49 in Lieshout, begint om 20.00 uur. Gratis toegang.